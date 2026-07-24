Жертви, 100 поранених та дві кримінальні справи: що відомо про удар по полігону на Київщині

РФ вдень 24 липня вдарила по приватному полігону у Київській області, на локації перебували представники української оборонної індустрії. Наразі відомо про 10 загиблих, десятки поранених.

Все що відомо про наслідки удару - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Ракетний удар по Київщині: Росія завдала денного балістичного удару по території приватного полігону, де проходили заходи за участю представників української оборонної індустрії. Повітряні сили збили одну з трьох запущених ракет.

Росія завдала денного балістичного удару по території приватного полігону, де проходили заходи за участю представників української оборонної індустрії. Повітряні сили збили одну з трьох запущених ракет. Масштабні жертви: Станом на 15:00 відомо про 10 загиблих та близько 100 поранених.

Станом на 15:00 відомо про 10 загиблих та близько 100 поранених. Дві кримінальні справи: Окрім розслідування воєнного злочину РФ (ст. 438 ККУ), Офіс генпрокурора відкрив провадження за ч. 3 ст. 367 ККУ (службова недбалість) - слідство з'ясовуватиме, хто ухвалював рішення про проведення масового заходу під час війни та чи були дотримані заходи безпеки.

Удар по полігону

Сьогодні вдень РФ атакувала Київ та область балістикою. За даними Повітряних сил, ворог запустив три балістичні ракети, одну з них вдалось збити.

"Відбувся удар. Балістика...Сьогодні вже не в нічний, а в денний час було завдано ударів. 2 "Онікси" (по півдню, - ред.) і три балістики станом на зараз. Була інформація і про 10 ракет в телеграм-каналах. Маємо три ракети, одну з них вдалось перехопити ППО, дві, на жаль, не вдалось і по Київщині зафіксовані ті два влучання", - повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Пізніше стало відомо, що удар ворога прийшовся по локації, де перебували представники української оборонної індустрії.

За даними КОВА, удару було завдано "по території приватного полігону, де відбувалися заходи". Наразі ця інформація ретельно перевіряється.

Що відомо про жертв атаки

Спочатку про наслідки атаки повідомив президент Володимир Зеленський, він зазначав, що внаслідок удару загинули шестеро людей та десятки посраждала.

Згодом генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що кількість жертв зросла.

Станом на 15:00 відомо про 10 загиблих та близько 100 поранено.

Кримінальна справа

За даними генпрокурора, за фактом воєнного злочину РФ відкрито кримінальне провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України.

"Водночас розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 КК України щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків...Слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану", - додав він.