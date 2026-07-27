Удар по Киевщине: жертв уже 11, организатору выставки выбирают меру пресечения

Число погибших в результате российского удара по выставке оружия в Киевской области возросло. В частности, в больнице скончался раненый мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора Руслана Кравченко.

"К сожалению, увеличилось количество погибших в результате российского удара по Киевщине 24 июля. В результате полученных ранений в больнице скончался 66-летний мужчина, гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена. Таким образом, общее количество жертв вражеской атаки увеличилось до 11", - рассказал он.

Кравченко сообщил, что сейчас суд избирает подозреваемому - организатору выставки - меру пресечения.

По словам генпрокурора, прокуратура, учитывая все имеющиеся риски, требует содержания под стражей без права внесения залога.

Что известно об ударе

Напомним, 24 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киевской области. Больше всего пострадал Бучанский район.

В результате атаки погибли 11 человек, еще почти сотня получила ранения разной степени тяжести.

По данным следствия, ракеты попали по территории частного спорткомплекса, где проходило публичное мероприятие. Ранее сообщалось, что удар был нанесен по частному полигону, однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что речь идет именно о спорткомплексе.

В Украинском совете оружейников заявили, что под удар попала локация, где находились представители украинской оборонной промышленности.

Позже Кравченко сообщил об открытии двух уголовных производств. Одно расследуется по ст. 438 УК (военные преступления), другое - по ч. 3 ст. 367 УКУ о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время организации и проведения мероприятия, что могло привести к гибели людей и другим тяжким последствиям.