Удар по Києву: в столиці знову зросла кількість постраждалих

Станом на середину дня 31 липня в Києві знову зросла кількість постраждалих від ранкової ракетної атаки росіян - 135 осіб. Кількість загиблих залишилася без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.

Наразі підтверджено загибель внаслідок російської атаки восьми осіб у Києві. Один із загиблих - шестирічна дитина, хлопчик. Кілька десятків постраждалих все ще перебувають у лікарнях. "Постраждали 135 мешканців Києва. Серед них 12 дітей. У стаціонарах лікарень перебувають 30 постраждалих. У тому числі 5 дітей. 97 людей отримали допомогу медиків амбулаторно", - написав Кличко.