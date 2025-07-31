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Удар по Києву: в столиці знову зросла кількість постраждалих

Україна, Четвер 31 липня 2025 15:36
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Удар по Києву: в столиці знову зросла кількість постраждалих Фото: місце удару росіян по Києву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Станом на середину дня 31 липня в Києві знову зросла кількість постраждалих від ранкової ракетної атаки росіян - 135 осіб. Кількість загиблих залишилася без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.

Наразі підтверджено загибель внаслідок російської атаки восьми осіб у Києві. Один із загиблих - шестирічна дитина, хлопчик. Кілька десятків постраждалих все ще перебувають у лікарнях.

"Постраждали 135 мешканців Києва. Серед них 12 дітей. У стаціонарах лікарень перебувають 30 постраждалих. У тому числі 5 дітей. 97 людей отримали допомогу медиків амбулаторно", - написав Кличко.

Нагадаємо, що російський режим завдав чергового масованого удару дронами та ракетами по Києву у ніч на 31 липня. Найсильніше постраждали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський і Шевченківський райони столиці.

У Святошинському районі прямим влучанням ракети повністю зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку. Загалом внаслідок обстрілу постраждали понад 100 об’єктів, серед яких не лише житлові будинки, а й навчальні заклади, лікарні, дитячі садки та університет. Частина вулиць і проспектів залишаються перекритими.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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