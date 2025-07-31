Удар по Киеву: в столице снова возросло количество пострадавших

По состоянию на середину дня 31 июля в Киеве снова возросло количество пострадавших от утренней ракетной атаки россиян - 135 человек. Количество погибших осталось без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

Сейчас подтверждена гибель в результате российской атаки восьми человек в Киеве. Один из погибших - шестилетний ребенок, мальчик. Несколько десятков пострадавших все еще находятся в больницах. "Пострадали 135 жителей Киева. Среди них 12 детей. В стационарах больниц находятся 30 пострадавших. В том числе 5 детей. 97 человек получили помощь медиков амбулаторно", - написал Кличко.