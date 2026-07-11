Удар КАБами по Сумах: вже 5 загиблих та 30 поранених, є тяжкі

Як повідомив мер Сум, у лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень унаслідок ворожого обстрілу.

"На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень унаслідок ворожого обстрілу", - написав Кобзар.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Кількість постраждалих також зросла - до 30 людей. Наразі п'ятеро з них перебувають у важкому стані.

За словами мера, медики надають усім необхідну допомогу та борються за життя кожного.