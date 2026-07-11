Удар КАБами по Сумах: вже 5 загиблих та 30 поранених, є тяжкі

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Сумах зросла до п'яти. У лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення під час обстрілу 11 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Сум Артема Кобзаря у Telegram.
Як повідомив мер Сум, у лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень унаслідок ворожого обстрілу.
"На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень унаслідок ворожого обстрілу", - написав Кобзар.
Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
Кількість постраждалих також зросла - до 30 людей. Наразі п'ятеро з них перебувають у важкому стані.
За словами мера, медики надають усім необхідну допомогу та борються за життя кожного.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі у Зарічному районі Сум.
Тоді голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв про чотирьох загиблих та сімох поранених.
У ніч на 11 липня Росія також масовано атакувала Україну балістичними та керованими авіаційними ракетами, а також 121 ударним дроном.