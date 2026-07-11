Росія вдарила КАБами по Сумах, четверо загинули серед них дитина

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Ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі у Зарічному районі Сум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову міста Сум Артема Кобзаря у Telegram.

За словами Кобзаря, наразі підтверджено загибель чотирьох людей унаслідок російського удару, серед них дитина. Ще семеро постраждалих доправили до лікарень. Медики надають їм необхідну допомогу. Фото: Наслідки ворожої атаки на Суми (t.me/hryhorov_oleg) Рятувальна операція на місці влучань триває, інформація про наслідки уточнюється. Голова ОВА також попередив, що загроза ворожих атак на місто зберігається. "Перебувайте у безпечних місцях та не наближайтеся до місць влучань через ризик повторних ударів", - зазначив Григоров.