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Росія вдарила КАБами по Сумах, четверо загинули серед них дитина

15:25 11.07.2026 Сб
1 хв
Постраждалих доправляють до лікарень
aimg Валерія Абабіна
Росія вдарила КАБами по Сумах, четверо загинули серед них дитина Фото: Наслідки ворожої атаки на Суми (t.me/hryhorov_oleg)
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Ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі у Зарічному районі Сум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову міста Сум Артема Кобзаря у Telegram.

За словами Кобзаря, наразі підтверджено загибель чотирьох людей унаслідок російського удару, серед них дитина.

Ще семеро постраждалих доправили до лікарень. Медики надають їм необхідну допомогу.

Росія вдарила КАБами по Сумах, четверо загинули серед них дитинаФото: Наслідки ворожої атаки на Суми (t.me/hryhorov_oleg)

Рятувальна операція на місці влучань триває, інформація про наслідки уточнюється.

Голова ОВА також попередив, що загроза ворожих атак на місто зберігається.

"Перебувайте у безпечних місцях та не наближайтеся до місць влучань через ризик повторних ударів", - зазначив Григоров.

Нагадаємо, ще 3 липня росіяни завдали масованого удару по Сумах великою кількістю дронів та керованих авіабомб.

Тоді атака припала на одну з центральних вулиць міста, під удар потрапила багатоповерхівка, магазин та дорога.

Загинули троє людей, поранення отримали 27, серед постраждалих була 13-річна дитина у тяжкому стані.

Після трагедії глава МЗС Андрій Сибіга закликав світ відповісти на удар по Сумах посиленням санкцій та передачею Україні додаткових систем ППО і перехоплювачів.

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