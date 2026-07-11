Росія вдарила КАБами по Сумах, четверо загинули серед них дитина
Ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі у Зарічному районі Сум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову міста Сум Артема Кобзаря у Telegram.
За словами Кобзаря, наразі підтверджено загибель чотирьох людей унаслідок російського удару, серед них дитина.
Ще семеро постраждалих доправили до лікарень. Медики надають їм необхідну допомогу.
Фото: Наслідки ворожої атаки на Суми (t.me/hryhorov_oleg)
Рятувальна операція на місці влучань триває, інформація про наслідки уточнюється.
Голова ОВА також попередив, що загроза ворожих атак на місто зберігається.
"Перебувайте у безпечних місцях та не наближайтеся до місць влучань через ризик повторних ударів", - зазначив Григоров.
Нагадаємо, ще 3 липня росіяни завдали масованого удару по Сумах великою кількістю дронів та керованих авіабомб.
Тоді атака припала на одну з центральних вулиць міста, під удар потрапила багатоповерхівка, магазин та дорога.
Загинули троє людей, поранення отримали 27, серед постраждалих була 13-річна дитина у тяжкому стані.
Після трагедії глава МЗС Андрій Сибіга закликав світ відповісти на удар по Сумах посиленням санкцій та передачею Україні додаткових систем ППО і перехоплювачів.