Удар КАБами по Сумам: уже 5 погибших и 30 раненых, есть тяжелые

Как сообщил мэр Сум, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате вражеских обстрелов.

"К большому сожалению, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате вражеских обстрелов", - написал Кобзарь.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Число пострадавших также возросло – до 30 человек. В настоящее время пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам мэра, медики оказывают всем необходимую помощь и борются за жизнь каждого.