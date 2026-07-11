Удар КАБами по Сумам: уже 5 погибших и 30 раненых, есть тяжелые

Число погибших в результате российского удара по Сумам возросло до пяти. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время обстрела 11 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Сум Артема Кобзаря в Telegram.
Как сообщил мэр Сум, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате вражеских обстрелов.
"К большому сожалению, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате вражеских обстрелов", - написал Кобзарь.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Число пострадавших также возросло – до 30 человек. В настоящее время пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
По словам мэра, медики оказывают всем необходимую помощь и борются за жизнь каждого.
Ранее РБК-Украина сообщало, что враг нанес удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум.
Тогда глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщал о четырех погибших и семерых раненых.
В ночь на 11 июля Россия также массированно атаковала Украину баллистическими и управляемыми авиационными ракетами, а также 121 ударным дроном.