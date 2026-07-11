RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Удар КАБами по Сумам: уже 5 погибших и 30 раненых, есть тяжелые

19:11 11.07.2026 Сб
1 мин
в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения
aimg Валерия Абабина
Фото: Последствия российской атаки на Сумы 11 июля (t.me/hryhorov_oleg)

Число погибших в результате российского удара по Сумам возросло до пяти. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время обстрела 11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Сум Артема Кобзаря в Telegram.

Как сообщил мэр Сум, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате вражеских обстрелов.

"К большому сожалению, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате вражеских обстрелов", - написал Кобзарь.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Число пострадавших также возросло – до 30 человек. В настоящее время пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам мэра, медики оказывают всем необходимую помощь и борются за жизнь каждого.

Ранее РБК-Украина сообщало, что враг нанес удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум.

Тогда глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщал о четырех погибших и семерых раненых.

В ночь на 11 июля Россия также массированно атаковала Украину баллистическими и управляемыми авиационными ракетами, а также 121 ударным дроном.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
СумыВойна в Украине