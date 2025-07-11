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Удар по Харкову: з'явилися перші фото та відео наслідків

Фото: зранку росіяни вдарили по Харкову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Близько 5:30 ранку 11 липня російські війська вдарили по Салтівському району Харкова двома дронами-камікадзе. У мережі з'явилися фото та відео наслідків атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби ДСНС України та Харківської обласної прокуратури.

"Близько 5:30 ранку російські війська завдали двох ударів по Салтівському району Харкова, використовуючи дрони типу “Грань-2”. Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура міста", - розповіли у прокуратурі.

За повідомленням ДСНС, внаслідок влучань сталися руйнування та пожежі в чотириповерховій нежитловій будівлі, стоматологічній поліклініці та на даху житлового будинку. Також пошкоджено пологовий будинок, магазини, гаражі та кілька автівок.

У прокуратурі додали, що під удар потрапили не лише медичні установи, а й освітній заклад.

Станом на ранок відомо про 9 постраждалих, серед них - 2 чоловіків і 7 жінок. Один із потерпілих дістав поранення уламками скла, решта отримали гостру стресову реакцію. Усі перебувають у легкому стані.

У мережі вже з’явилися перші фото й відео наслідків удару.

 
Фото: наслідки російської атаки на Харків (t.me/dsns_telegram)
 
 

Атака на Харків та область 11 липня

Нагадаємо, в ніч на 11 липня моніторингові канали повідомили, що Росія запустила невелику кількість дронів.

Ближче до ранку серія вибухів пролунала у Харкові - під атаку безпілотників потрапив центр міста. Вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами.

У Чугуєві Харківської області також пролунали вибухи. Унаслідок чергового російського удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька людей.

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