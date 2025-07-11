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Удар по Харькову: появились первые фото и видео последствий

Фото: утром россияне ударили по Харькову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Около 5:30 утра 11 июля российские войска ударили по Салтовскому району Харькова двумя дронами-камикадзе. В сети появились фото и видео последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы ГСЧС Украины и Харьковской областной прокуратуры.

"Около 5:30 утра российские войска нанесли два удара по Салтовскому району Харькова, используя дроны типа "Грань-2". В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура города", - рассказали в прокуратуре.

По сообщению ГСЧС, в результате попаданий произошли разрушения и пожары в четырехэтажном нежилом здании, стоматологической поликлинике и на крыше жилого дома. Также повреждены роддом, магазины, гаражи и несколько автомобилей.

В прокуратуре добавили, что под удар попали не только медицинские учреждения, но и образовательное учреждение.

По состоянию на утро известно о 9 пострадавших, среди них - 2 мужчин и 7 женщин. Один из пострадавших получил ранения осколками стекла, остальные получили острую стрессовую реакцию. Все находятся в легком состоянии.

В сети уже появились первые фото и видео последствий удара.

 
Фото: последствия российской атаки на Харьков (t.me/dsns_telegram)
 
 

 

Атака на Харьков и область 11 июля

Напомним, в ночь на 11 июля мониторинговые каналы сообщили, что Россия запустила небольшое количество дронов.

Ближе к утру серия взрывов прогремела в Харькове - под атаку беспилотников попал центр города. Взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами.

В Чугуеве Харьковской области также прогремели взрывы. В результате очередного российского удара было повреждено здание больницы. Пострадали несколько человек.

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