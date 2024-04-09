Удар по Харкову: кількість постраждалих збільшилася, рятувальна операція триває
Унаслідок сьогоднішнього російського удару по Харкову постраждали четверо людей. Однак це число може бути не остаточним, адже рятувальна операція триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на харківського міського голову Ігоря Терехова.
"До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського бомбардування цивільного виробництва", - йдеться в повідомленні мера.
За словами Терехова, двоє з них госпіталізовані, двоє відмовилися.
Також очільник міста повідомив, що пошуково-рятувальна операція на місці "прильоту" триває.
Удар по Харкову
Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили КАБами по центральній частині міста.
Глава області Олег Синєгубов заявляв, що окупанти завдали щонайменше 2 удари по цивільному підприємству Харкова.
Також сьогодні до міста приїжджав президент Володимир Зеленський. Там йому доповідали про фізичний захист енергооб'єктів і відновлення мереж.
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