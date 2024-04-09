Удар по Харькову: количество пострадавших увеличилось, спасательная операция продолжается
В результате сегодняшнего российского удара по Харькову пострадали четыре человека. Однако это число может быть не окончательным, ведь спасательная операция продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на харьковского городского голову Игоря Терехова.
"До четырех возросло количество пострадавших от российской бомбардировки гражданского производства", - говорится в сообщении мэра.
По словам Терехова, двое из них госпитализированы, двое отказались.
Также глава города сообщил, что поисково-спасательная операция на месте "прилета" продолжается.
Удар по Харькову
Ранее сообщалось, что кафиры ударили КАБами по центральной части города.
Глава области Олег Синегубов заявлял, что оккупанты нанесли по меньшей мере 2 удара по гражданскому предприятию Харькова.
Также сегодня в город приезжал президент Владимир Зеленский. Там ему докладывали о физической защите энергообъектов и обновлении сетей.
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