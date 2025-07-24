Удар по Харкову: кількість поранених стрімко зростає, серед них дитина

Удар по Харкову 24 липня

Російські війська зранку 24 липня в черговий раз вдарили КАБами по Харкову. За попередніми даними, зафіксоване влучання поблизу житлової забудови.

Влучання КАБу відбулось поряд з багатоповерховим будинком. На місці горять близько 15 авто.

Варто зазначити, що з перших днів повномасштабного вторгнення російські військові чи не щодня завдають комбінованих ударів по Харкову.

Більше про удари росіян КАБами по Харкову та про методи протидії ворожій зброї, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Удар по Одесі 24 липня

Зауважимо, що цієї ночі на тлі чергової атаки безпілотників в Одеській ОВА повідомили про роботу ППО, а у місті прогриміли вибухи.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по історичному центру. В місті спалахнули пожежі.

Було пошкоджено зокрема пам'ятки архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, під удар потрапив відомий у всьому світі Приморський бульвар. Рятувальники своєю чергою показали, як в Одесі горить ринок "Привоз" після атаки РФ.

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