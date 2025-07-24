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РФ вдарила по центру Харкова КАБами: влучання поруч з багатоповерхівкою, є поранені

Четвер 24 липня 2025 11:36
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РФ вдарила по центру Харкова КАБами: влучання поруч з багатоповерхівкою, є поранені Фото: РФ вдарила по центру Харкова КАБами (facebook.com/dsnsdne)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні зранку, 24 липня, вдарили КАБами по Харкову. За попередніми даними, зафіксоване влучання поблизу житлової забудови, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Попередньо удар двома КАБами було скоєно по центральній частині Харкова, Шевченківський район, житлова забудова", - зазначив Терехов.

За його словами, влучання КАБу відбулось поряд з багатоповерховим будинком. На місці горять близько 15 авто, є інформація про трьох постраждалих.

Що кажуть у ОВА

За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти завдали ударів двома КАБами по Шевченківському району міста.

"Одне з влучань – поряд із житловим будинком. На цю хвилину відомо про одну постраждалу – 27-річну жінку. Усі профільні служби вже працюють на місцях обстрілів. Чергують бригади медиків", - зазначив Синєгубов.

Кількість постраждалих зросла

За даними глави Харківської ОВА, кількість постраждалих від обстрілу Харкова зросла до 16. Серед них - 10-річна дівчинка, вона отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають усю необхідну допомогу.

Обстріли Харкова

З перших днів повномасштабного вторгнення росіяни завдать комбінованих ударів по Харкову.

Про удари росіян КАБами по Харкову та про методи протидії ворожій зброї - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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