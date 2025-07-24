Удар по Харькову: количество раненых стремительно растет, среди них ребенок

Как сообщил Синегубов среди пострадавших в Харькове есть 10-летняя девочка, которая в результате вражеских ударов получила острую реакцию на стресс.

"Медики оказывают всю необходимую помощь, спасательная операция продолжается", - подчеркнул он.

Между тем Терехов сообщил, что удар нанесен управляемыми авиабомбами по Шевченковскому району Харькова.

Попадания зафиксированы по швейному предприятию и рядом с жилым домом.

"Предварительно - 22 пострадавших", - добавил он.

Обновлено в 12:51.

По состоянию на сейчас, по данным Синегубова, снова увеличилось количество пострадавших. В общем, он рассказал, что стало известно о 23 пострадавших.

"К сожалению, количество раненых может расти. Спасательная операция продолжается. Врачи оперативно оказывают всем помощь", - сообщил глава ОГА.

Обновлено в 13:11.

Количество пострадавших после удара по Харькову до сих пор стремительно растет и по состоянию на сейчас, по данным Терехова, за медицинской помощью уже обратилось 33 человека.

Как рассказал Синегубов, в частности, медицинская помощь понадобилась одному подростку 17 лет. Парень получил взрывные ранения с повреждением головы.

В больницы уже доставлены 5 пострадавших, среди них 33-летняя женщина - в тяжелом состоянии. Он также сообщил, что младенец - девочка в возрасте 28 дней подверглась острой реакции на стресс.