Удар ГУР по нафтобазі "Атлас" в РФ: з'явились супутникові знімки пожежі

На опублікованих фото, видно, що горять два резервуари з паливом, а ще декілька мають сліди пошкоджень. Ймовірно, атака на нафтобазу відбулась цієї ночі.

Варто зауважити, що Україна офіційно не підтверджувала атаку на нафтобазу. Однак джерела РБК-Україна в спецслужбах заявляли, що ГУР МО разом з ССО ЗСУ вразили російську нафтобазу "Атлас" у Ростовській області неподалік міста Каменськ-Шахтинський.

Що відомо про нафтобазу "Атлас" у Ростовській області

Нафтобаза "Атлас" у Ростовській області є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для російської армії. Цей об'єкт відіграє важливу роль у військовій логістиці РФ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони Росії та росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020".

28 серпня 2024 року нафтобаза була атакована українськими дронами, що спричинило масштабну пожежу та серйозні пошкодження резервуарів з паливом​.