UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар ГУР по нафтобазі "Атлас" в РФ: з'явились супутникові знімки пожежі

Фото: нафтобаза "Атлас" у Ростовській області була атакована ГУР (скрін з відео)
Автор: Наталія Кава

Українська розвідка уразила російську нафтобазу "Атлас" у Ростовській області, що неподалік міста Каменськ-Шахтинський. Там зберігались нафтопродукти для російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

На опублікованих фото, видно, що горять два резервуари з паливом, а ще декілька мають сліди пошкоджень. Ймовірно, атака на нафтобазу відбулась цієї ночі.

Варто зауважити, що Україна офіційно не підтверджувала атаку на нафтобазу. Однак джерела РБК-Україна в спецслужбах заявляли, що ГУР МО разом з ССО ЗСУ вразили російську нафтобазу "Атлас" у Ростовській області неподалік міста Каменськ-Шахтинський.

Що відомо про нафтобазу "Атлас" у Ростовській області

Нафтобаза "Атлас" у Ростовській області є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для російської армії. Цей об'єкт відіграє важливу роль у військовій логістиці РФ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони Росії та росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020".

 28 серпня 2024 року нафтобаза була атакована українськими дронами, що спричинило масштабну пожежу та серйозні пошкодження резервуарів з паливом​.

 

Варто зауважити, що Україна систематично атакує російські НПЗ. Зокрема це є відповіддю на удари російських військ по українській енергетиці.

У місті Пролетарськ Ростовської області вже понад десять днів горить нафтобаза після атаки українського безпілотника.

Також сьогодні в Кіровській області РФ вперше під атаку українських дронів потрапила нафтобаза. Об'єкт знаходиться у понад 1000 км від кордону з Україною. На місці виникла пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяРостовГУРВійна в Україні