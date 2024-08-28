У Кіровській області РФ жаліються на атаку дронів, атаковано місткість для нафтопродуктів

Сьогодні, 28 серпня, безпілотники атакували місткість для зберігання нафтопродуктів у Кіровській області Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Кіровської області Олександра Соколова.

"Безпілотник атакував місткість для зберігання нафтопродуктів. Жертв немає. Загоряння немає. Ситуація під контролем", - пише Соколов.

Також губернатор додав, що на місці атаки працюють профільні служби.

Тим часом російські Telegram-канали повідомляють про повторну серію вибухів у місті Котельнич Кіровської області. За словами очевидців, загалом пролунало до чотирьох "хлопків". Метою атаки, можливо, стала нафтобаза.

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Фото: відстань між Україною та містом Котельнич Кіровської області Росії (скриншот)

Пожежі та вибухи на НПЗ в Росії

Днями потужний вибух пролунав на нафтопереробному заводі "Газпромнефть-ОНПЗ" в російському Омську. Варто додати, що завод розташований за 2 тисячі кілометрів від українського кордону.

18 серпня нафтобазу в Пролетарську атакували дрони Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР).

Також на початку поточного місяця безпілотники атакували нафтобазу "Губкінська" у Бєлгородській області внаслідок чого сталась пожежа.