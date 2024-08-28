Удар ГУР по нефтебазе "Атлас" в РФ: появились спутниковые снимки пожара

Украинская разведка поразила российскую нефтебазу "Атлас" в Ростовской области, недалеко от города Каменск-Шахтинский. Там хранились нефтепродукты для русской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
На опубликованных фото видно, что горят два резервуара с топливом, а еще несколько имеют следы повреждений. Вероятно, атака на нефтебазу произошла в эту ночь.
Следует отметить, что Украина официально не подтверждала атаку на нефтебазу. Однакоисточники РБК-Украина в спецслужбах заявляли, что ГУР МО вместе с ССО ВСУ поразили российскую нефтебазу "Атлас" в Ростовской области недалеко от города Каменск-Шахтинский.
Нефтебаза "Атлас" в Ростовской области является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для российской армии. Этот объект играет важную роль в военной логистике РФ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны России и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020".
28 августа 2024 года нефтебаза была атакована украинскими дронами, что повлекло за собой масштабный пожар и серьезные повреждения резервуаров с топливом.
Следует отметить, что Украина систематически атакует российские НПЗ. В частности, это ответ на удары российских войск по украинской энергетике.
В городе Пролетарск Ростовской области уже более десяти дней горит нефтебаза после атаки украинского беспилотника.
Также сегодня в Кировской области РФ впервые под атаку украинских дронов попала нефтебаза. Объект находится в более чем 1000 км от границы с Украиной. На месте возник пожар.
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