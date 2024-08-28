Удар ГУР по нефтебазе "Атлас" в РФ: появились спутниковые снимки пожара

На опубликованных фото видно, что горят два резервуара с топливом, а еще несколько имеют следы повреждений. Вероятно, атака на нефтебазу произошла в эту ночь.

Следует отметить, что Украина официально не подтверждала атаку на нефтебазу. Однакоисточники РБК-Украина в спецслужбах заявляли, что ГУР МО вместе с ССО ВСУ поразили российскую нефтебазу "Атлас" в Ростовской области недалеко от города Каменск-Шахтинский.

Что известно о нефтебазе "Атлас" в Ростовской области

Нефтебаза "Атлас" в Ростовской области является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для российской армии. Этот объект играет важную роль в военной логистике РФ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны России и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020".

28 августа 2024 года нефтебаза была атакована украинскими дронами, что повлекло за собой масштабный пожар и серьезные повреждения резервуаров с топливом.