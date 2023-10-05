UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар по Грозі в Харківській області. З'явилися нові подробиці трагедії

Фото: росіяни ударили ракетою по селу Гроза (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У кафе села Гроза, куди сьогодні влучила російська ракета, проходили поминки через перепоховання загиблого українського військового. На поминках був присутній син загиблого, який також був військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

"Поминки були через перепоховання загиблого українського військового. До цього його було поховано у Дніпрі, а родичі бажали здійснити перепоховання у селі звідки він родом", - розповів він.

Речник прокуратури додав, що поховання організовувала сімʼя загиблого військового, а саме син та дружина.

"Син перепохованого також був військовим. Син разом зі своєю дружиною та матірʼю були в кафе і загинули від влучання ракети", - додав Чубенко.

Ракетний удар по Грозі

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни ракетою "Іскандер" ударили по селу Гроза у Харківській області. Ракета влучила в будівлю, де був магазин та кафе, в якому проходили поминки за загиблим військовим.

В результаті ракетного удару загинула 51 людина, ще 6 - постраждали. Загалом на території, куди влучила ракета, перебувало близько 60 людей. Наразі рятувальники завершили розбір завалів на місці удару.

В МВС зазначали, що атака росіян була точною, адже влучили в невелике приміщення, тому, ймовірно, що хтось з місцевих навів удар. Цей варіант перевірять.

Більше про ракетний удар про Грозі читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковракетный удар