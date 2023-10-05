ua en ru
Чт, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих

Четвер 05 жовтня 2023 15:53
UA EN RU
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих Фото: росіяни вдарили по магазину в селі під Куп'янськом (t.me/synegubov)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 5 жовтня, завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району. Десятки людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram та керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram .

"Росіяни обстріляли цивільний об'єкт у селі Гроза, Куп'янського району. Попередньо відомо про 48 загиблих. Серед них є дитина, 6-річний хлопчик. Також відомо про 6 поранених - також одна дитина, дівчинка", - написав Єрмак.

Фото: наслідки ракетного удару по селу Гроза (t.me/synegubov)

За його словами, розбір завалів продовжується.

Реакція Зеленського

Глава держави вже відреагував на ракетний удар окупантів.

"Показово жорстокий російський злочин - удар ракети по звичайному продуктовому магазину, свідомий теракт", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що російський терор треба зупинити. І всі, хто допомагає РФ обходити санкції - злочинці, всі, хто підтримує країну-агресора, підтримує зло.

"Цей і подібні теракти потрібні Росії тільки для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя", - додав глава держави.

Він нагадав, що зараз перебуває на саміті Європейської політичної спільноти, де обговорює з лідерами країн Європи посилення української ППО та посилення наших воїнів.

"А терористам - відповімо. Цілком справедливо. І потужно", - резюмував президент.

Варто зауважити, що станом на 2020 рік у селі Гроза Куп'янського району мешкали близько півтисячі людей.

Оновлено 16:03

За даними Офісу генерального прокурора, відомо про 49 загиблих та семеро поранених внаслідок ракетного удару по магазину в селі Гроза.

Обстріли Харківської області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють населені пункти Харківської області, внаслідок чого гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Зокрема, 2 жовтня ворожі солдати вдарили по багатоповерхівкам у Куп'янську. Поранення отримала мирна мешканка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Андрій Єрмак харков Війна Росії проти України Купянск ракетный удар
NEWS
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України