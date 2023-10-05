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Удар по Грозе в Харьковской области. Появились новые подробности трагедии

Фото: россияне ударили ракетой по селу Гроза (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В кафе села Гроза, куда сегодня попала российская ракета, проходили поминки из-за перезахоронения погибшего украинского военного. На поминках присутствовал сын погибшего, который тоже был военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

"Поминки были из-за перезахоронения погибшего украинского военного. До этого он был похоронен в Днепре, а родственники желали осуществить перезахоронение в селе откуда он родом", - рассказал он.

Спикер прокуратуры добавил, что захоронение организовывала семья погибшего военного, а именно сын и жена.

"Сын перезахороненного также был военным. Сын вместе со своей женой и матерью были в кафе и погибли от попадания ракеты", - добавил Чубенко.

Ракетный удар по Грозе

Напомним, сегодня днем россияне ракетой "Искандер" ударили по селу Гроза в Харьковской области. Ракета попала в здание, где находились магазин и кафе, в котором проходили поминки за погибшим военным.

В результате ракетного удара погиб 51 человек, еще 6 - пострадали. Всего на территории, куда попала ракета, находились около 60 человек. В настоящее время спасатели завершили разбор завалов на месте удара.

В МВД отмечали, что атака россиян была точной, ведь попали в небольшое помещение, поэтому, вероятно, кто-то из местных навел удар. Этот вариант проверят.

Больше о ракетном ударе о Грозе читайте в материале РБК-Украина.

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