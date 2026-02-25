UA

Удар "Фламінго" по заводу "Іскандерів": експерти вказали на три головні особливості

Ілюстративне фото: крилата ракета "Фламінго" FP-5 (Fire Point)
Автор: Валерій Ульяненко

Кадри прильоту крилатої ракети FP-5 "Фламінго" по "Воткінському заводу", на якому роблять балістичні ракети "Іскандер", "Орєшник", "Ярс" та "Булава", розкривають три ключові особливості удару.

Момент прильоту "Фламінго" по російському заводу був зафіксований камерою спостереження. На відео ракета влучає у виробничий цех №22 "Воткінського заводу"

Три аспекти удару

Видання повідомляє про три важливих аспекти удару. Перший - надвисока точність "Фламінго", що свідчить про ефективну систему наведення ракети на кінцевому етапі. Крім того, це стосується всього її польоту, адже удар по російському підприємству в Удмуртії став одним з найбільш далекобійних.

Другий аспект - після влучання "Фламінго" у стіну на кадрах видно два окремих спалахи. Один з них з'явився безпосередньо під час влучання, а другий - трохи згодом з іншої сторони будівлі.

Цей момент свідчить про ураження ударною хвилею всього приміщення цеху. Величезна діра у даху розміром близько 30х25 метрів виникла внаслідок виламування бетонних конструкцій зсередини у результаті вибуху бойової частини вагою у тонну.

Третій аспект - світло усередині цеху, що свідчить про його тризмінну роботу. Наразі залишається невідомим, чи попередили робітників заводу про загрозу ракетного удару.

Видання пише, що влада країни-агресорки спочатку повідомила про одного, а пізніше про 11 постраждалих, яким надавалась допомога. При цьому зміна в цеху на такому підприємстві може налічувати понад сто осіб.

Ракетний удар по "Воткінському заводу"

Нагадаємо, в ніч на 21 лютого росіяни скаржилися, що у Воткінську (Удмуртія) було чутно гучні вибухи. Після цього в соцмережах з'явилися кадри, на яких було видно пожежу і дим на території "Воткінського заводу".

Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони ракетами "Фламінго" уразили "Воткінський завод", що виробляє міжконтинентальні балістичні ракети, а також інші об'єкти.

Зазначимо, удар ракетами "Фламінго" по російському заводу знищив гальвано-штампувальний цех. Зокрема, у його покрівлі зафіксовано пролом орієнтовними розмірами 30×24 м.

