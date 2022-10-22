Удар по енергетиці. Частина України залишилася без світла через ракетний обстріл: що відомо

Російські окупанти знову атакували енергетичні об'єкти України 22 жовтня. Через це жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково - без водопостачання.
Які регіони зазнали відключень світла та як підготуватися до відсутності електроенергії - в матеріалі РБК-Україна.
У Сумській області можливі перебої з електроенергією. Протягом доби будуть аварійні відключення електроенергії та водопостачання без попереджень. Наразі без світла лишилися 139 232 абонентів практично по всій області.
Українцям слід підготували ліхтарик, батарейки, пауербанки, свічки та сірники, аптечку, питну воду, термос та їжу, що не потребує готування, на випадок аварійного вимклення світла.
Сьогодні очікуються чергові віялові відключення в низці областей, при цьому вони не будуть настільки масштабними як попередні.
Через критичне збільшення споживання електроенергії відключення стосуватимуться:
"Укрзалізниця" повідомляє, що через ворожу атаку на енергетичну інфраструктуру, деякі ділянки лишаються знеструмленими. При цьому поїзди слідують під резервними тепловозами.
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