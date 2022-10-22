Удар по энергетике. Часть Украины осталась без света из-за ракетных обстрелов: что известно

Российские оккупанты снова атаковали энергетические объекты Украины 22 октября. Поэтому жители ряда областей остались без электроэнергии и частично - без водоснабжения.
Какие регионы подверглись отключениям света и как подготовиться к отсутствию электроэнергии - в материале РБК-Украина.
Отключение света из-за обстрелов
В Хмельницкомотсутствует свет после взрывов. Жителей также призвали сделать запасы воды, ведь она также может исчезнуть в ближайшее время.
В Луцке россияне попали в объект энергетики, поэтому света нет в части города. Украинцев просят подготовить запас воды.
В отдельных населенных пунктах Волынской области местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь.
В Уманском районеЧеркасской областиотсутствует свет из-за попадания ракеты по энергообъекту в соседней области.
В нескольких населенных пунктах Одесского районаотсутствует свет из-за двух ракетных ударов россиян по объекту энергетической инфраструктуры области.
Жителей Кировоградской области предупреждают о возможных перебоях с электроэнергией из-за ракетных ударов по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах.
Жителей Тернополяпредупреждают о проблемах с электроснабжением в соседних областях и призывают подготовить все необходимое на случай аварийного отключения света.
В Сумской области возможны перебои с электроэнергией. В течение суток будут аварийные отключения электроэнергии и водоснабжения без предупреждений. В настоящее время без света остались 139 232 абонента практически по всей области.
Как подготовиться к отключению электроэнергии
Украинцам следует подготовили фонарик, батарейки, пауэрбанки, свечи и спички, аптечку, питьевую воду, термос и не требующую приготовления пищу на случай аварийного отключения света.