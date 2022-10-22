Удар по энергетике. Часть Украины осталась без света из-за ракетных обстрелов: что известно

Отключение света из-за обстрелов

В Хмельницком отсутствует свет после взрывов. Жителей также призвали сделать запасы воды, ведь она также может исчезнуть в ближайшее время.

отсутствует свет после взрывов. Жителей также призвали сделать запасы воды, ведь она также может исчезнуть в ближайшее время. В Луцке россияне попали в объект энергетики, поэтому света нет в части города. Украинцев просят подготовить запас воды.

россияне попали в объект энергетики, поэтому света нет в части города. Украинцев просят подготовить запас воды. В отдельных населенных пунктах Волынской области местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь.

местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь. В Уманском районе Черкасской области отсутствует свет из-за попадания ракеты по энергообъекту в соседней области.

отсутствует свет из-за попадания ракеты по энергообъекту в соседней области. В нескольких населенных пунктах Одесского района отсутствует свет из-за двух ракетных ударов россиян по объекту энергетической инфраструктуры области.

отсутствует свет из-за двух ракетных ударов россиян по объекту энергетической инфраструктуры области. Жителей Кировоградской области предупреждают о возможных перебоях с электроэнергией из-за ракетных ударов по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах.

предупреждают о возможных перебоях с электроэнергией из-за ракетных ударов по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах. Жителей Тернополя предупреждают о проблемах с электроснабжением в соседних областях и призывают подготовить все необходимое на случай аварийного отключения света.

предупреждают о проблемах с электроснабжением в соседних областях и призывают подготовить все необходимое на случай аварийного отключения света. В Сумской области возможны перебои с электроэнергией. В течение суток будут аварийные отключения электроэнергии и водоснабжения без предупреждений. В настоящее время без света остались 139 232 абонента практически по всей области.

Как подготовиться к отключению электроэнергии

Украинцам следует подготовили фонарик, батарейки, пауэрбанки, свечи и спички, аптечку, питьевую воду, термос и не требующую приготовления пищу на случай аварийного отключения света.

Веерные отключения света

Сегодня ожидаются очередные веерные отключения в ряде областей, при этом они не будут столь масштабны как предыдущие.

Из-за критического увеличения потребления электроэнергии отключения будут касаться:

Киева,

Киевской области,

Черниговской области,

Черкасской области,

Житомирской области.

Задержание поездов

"Укрзализныця" сообщает, что из-за вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру некоторые участки остаются обесточенными. При этом поезда следуют под резервными тепловозами.

На данный момент с задержкой на полчаса следуют рейсы: