Удар дронів і балістики по Києву: рятувальники розповіли про ліквідацію наслідків (фото)

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків російського комбінованого повітряного удару цієї ночі. Рятувальники показали кадри з місця, та розкрили подробиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

"У ніч проти 24 травня Київ опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики", - передали надзвичайники, та додали, що відбуваються роботи з ліквідації наслідків атаки одразу на кількох локаціях столиці.

Солом'янський район

Тут виникла пожежа у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Зазначається, що загоряння ліквідоване силами 30 чоловік особового складу та 8 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки.

"За допомогою рятувального капюшоном врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передано медикам", - розповіли надзвичайники.

Оболонський район

Тут загоряння сталося на балконах у девятиповерхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Пожежа вже була ліквідована.

"Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес", - розповіли в ДСНС.

Святошинський район

Пожежа сталася в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів, роботи з ліквідації наслідків - тривають.

"Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється", - додали в ДСНС.

Дроново-ракетний удар по Києву

Цієї ночі Київ зазнав комбінованої повітряної атаки з боку російських окупантів, яка тривала у кілька хвиль. Так, спочатку ворог ввечері, 23 травня, спрямував на столицю України дрони-камікадзе. Потів, вже вночі, противник запустив балістику та атакував десятками "Шахедів". Відбій повітряної тривоги у столиці був оголошений лише о 05:10.

Нагадаємо, через дронову атаку 23 травня ввечері у Голосіївському районі Києва через падіння уламків БПЛА були пошкоджені 4 автівки, обійшлося без постраждалих.

Під час нічного обстрілу із застосуванням дронів-камікадзе та ракет у Києві знову лунали вибухи, у столиці активно велась робота ППО. Також у місті фіксували падіння уламків ворожих повітряних цілей у низці районів, повідомлялося про 8 постраждалих. Місцева влада також розповіла, що на Оболоні уламки впали на торговий центр та на будинок, і там сталася пожежа.

Детальніше про наслідки повітряної атаки на Київ у ніч проти 24 травня - читайте у матеріалі РБК-Україна.