Комбінований обстріл Києва: що відомо про наслідки
У Києві в результаті російської комбінованої повітряної атаки у ніч проти 24 травня фіксують падіння уламків у кількох районах. Місцева влада назвала перші дані щодо наслідків ворожих ракетно-дронових ударів.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на мера столиці Віталія Кличка та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Спочатку було відомо про падіння уламків у двох районах Києва - це Шевченківський та Святошинський.
"Зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Святошинському районах. Інформація буде доповнюватись", - розповів глава КМВА.
Між тим Київський міський голова повідомив про виклик по медичну допомогу у Святошинському районі.
"Виклик медиків у Святошинський район. Детальніше згодом", - написав мер столиці у своєму Telegram.
Оновлено о 01:26
Як розповів начальник КМВА Ткаченко, ще були уламки на Оболоні. Він уточнив, що йдеться про ракету.
"В Оболонському районі зафіксовано падіння уламка ракети", - йдеться в його повідомленні в мережі.
Оновлено: відомо про пожежі
Пізніше начальник КМВА Ткаченко повідомив, що у Святошинському районі столиці зафіксовано пожежі за двома адресами.
"Інформація про потерпілих встановлюється", - додав чиновник.
Оновлено: відомо про наслідки й у Солом'янському районі
Як розповів керівник КМВА Ткаченко о 01:37, у Соломʼянському районі столиці уламки БПЛА росіян "впали на житловий будинок".
Як уточнив пізніше мер, за передніми даними, уламки БПЛА впали на верхній поверх житлового будинку в Солом'янському районі столиці.
"Екстрені служби прямують на місце", - передав він.
Оновлено: є постраждалі
Як поінформував мер столиці Кличко, у Дніпровському районі постраждали дві людини в результаті ворожої повітряної атаки.
"Медики вже на місці", - додав міський голова.
Між тим начальник КМВА Ткаченко розповів, що у столиці у Святошинському районі "зафіксовано падіння уламків за ще однією адресою".
Оновлено: пожежа у будинку в Дніпровському районі
За словами Ткаченка, в Дніпровському районі столиці було зафіксовано пожежі на першому та останньому поверхах житлового будинку.
Нічна комбінована атака на Київ
Як повідомлялося раніше, напередодні ввечері у Повітряних силах ЗСУ зафіксували рух ударних безпілотників противника у бік Києва. На тлі ворожої атаки із застосуванням "Шахедів" лунали вибухи у Києві та області, там велася робота ППО.
Як стало відомо пізніше, у Києві фіксували падіння уламків збитих дронів у Голосіївському районі, і там була пожежа, були пошкоджені автівки. Також повідомлялося, що у Київській області в Броварському районі були поранені дві людини.
Вже після опівночі стало відомо про рух понад 20 дронів-камікадзе у бік Києва з різних напрямків - у столиці знову було чути вибухи, працювала ППО. Також російські окупанти запустили балістику у бік Києва.
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