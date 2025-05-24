Комбінований обстріл Києва: що відомо про наслідки

У Києві в результаті російської комбінованої повітряної атаки у ніч проти 24 травня фіксують падіння уламків у кількох районах. Місцева влада назвала перші дані щодо наслідків ворожих ракетно-дронових ударів.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на мера столиці Віталія Кличка та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка .

Спочатку було відомо про падіння уламків у двох районах Києва - це Шевченківський та Святошинський.

"Зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Святошинському районах. Інформація буде доповнюватись", - розповів глава КМВА.

Між тим Київський міський голова повідомив про виклик по медичну допомогу у Святошинському районі.

"Виклик медиків у Святошинський район. Детальніше згодом", - написав мер столиці у своєму Telegram.

Оновлено о 01:26

Як розповів начальник КМВА Ткаченко, ще були уламки на Оболоні. Він уточнив, що йдеться про ракету.

"В Оболонському районі зафіксовано падіння уламка ракети", - йдеться в його повідомленні в мережі.

Оновлено: відомо про пожежі

Пізніше начальник КМВА Ткаченко повідомив, що у Святошинському районі столиці зафіксовано пожежі за двома адресами.

"Інформація про потерпілих встановлюється", - додав чиновник.

Оновлено: відомо про наслідки й у Солом'янському районі

Як розповів керівник КМВА Ткаченко о 01:37, у Соломʼянському районі столиці уламки БПЛА росіян "впали на житловий будинок".

Як уточнив пізніше мер, за передніми даними, уламки БПЛА впали на верхній поверх житлового будинку в Солом'янському районі столиці.

"Екстрені служби прямують на місце", - передав він.

Оновлено: є постраждалі

Як поінформував мер столиці Кличко, у Дніпровському районі постраждали дві людини в результаті ворожої повітряної атаки.

"Медики вже на місці", - додав міський голова.

Між тим начальник КМВА Ткаченко розповів, що у столиці у Святошинському районі "зафіксовано падіння уламків за ще однією адресою".

Оновлено: пожежа у будинку в Дніпровському районі

За словами Ткаченка, в Дніпровському районі столиці було зафіксовано пожежі на першому та останньому поверхах житлового будинку.