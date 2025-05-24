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Атака дронів на Київ: на Оболоні уламки впали на торговий центр, палає будинок

Київ, Субота 24 травня 2025 03:37
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Атака дронів на Київ: на Оболоні уламки впали на торговий центр, палає будинок Ілюстративне фото: на Оболоні уламки впали на ТЦ та будинко (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок атаки дронів на Київ в Оболонському районі уламки впали на торговий центр. Також на Оболоні горить житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"Зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі. А також - на житловий будинок на Оболоні. Екстрені служби прямують на місця", - заявив Кличко.

Ткаченко уточнив, що на Оболоні виникла пожежа у житловому будинку. Інформація про постраждалих встановлюється.

Нагадаємо, що цієї ночі, за повідомленнями місцевої влади, в Оболонському районі впали уламки ворожої ракети. Також раніше повідомлялося про падіння уламків у кількох локаціях на Оболоні, зокрема на відкритій місцевості.

Оновлено о 04:48

У Києві в Оболонському районі через російську повітряну атаку палає цілий під'їзд житлового будинку в результаті влучання уламків БПЛА росіян, розповів голова Оболонської РДА Кирило Фесик у коментарі "Суспільне".

Також начальник РДА повідомив, що триває пошукова операція і працюють вибухотехніки. За передніми даними, обійшлося без жертв.

Удар по Києву

Нагадаємо, що повітряна тривога у Києві була оголошена ще ввечері 23 травня. Столицю атакували ворожі дрони. У Голосіївському районі міста впали уламки, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Після опівночі РФ атакувала столицю України балістикою і паралельно - безпілотниками. Станом на 3:30 відомо про падіння уламків у п'яти районах. Внаслідок атаки у Києві виникли пожежі.

Кількість постраждалих у Києві зросла до восьми, двох людей госпіталізували.

Більше про наслідки російської атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

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Київ Оболонский район Війна в Україні Атака дронів
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