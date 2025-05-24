Атака дронів на Київ: на Оболоні уламки впали на торговий центр, палає будинок

Внаслідок атаки дронів на Київ в Оболонському районі уламки впали на торговий центр. Також на Оболоні горить житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"Зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі. А також - на житловий будинок на Оболоні. Екстрені служби прямують на місця", - заявив Кличко.

Ткаченко уточнив, що на Оболоні виникла пожежа у житловому будинку. Інформація про постраждалих встановлюється.

Нагадаємо, що цієї ночі, за повідомленнями місцевої влади, в Оболонському районі впали уламки ворожої ракети. Також раніше повідомлялося про падіння уламків у кількох локаціях на Оболоні, зокрема на відкритій місцевості.

Оновлено о 04:48

У Києві в Оболонському районі через російську повітряну атаку палає цілий під'їзд житлового будинку в результаті влучання уламків БПЛА росіян, розповів голова Оболонської РДА Кирило Фесик у коментарі "Суспільне".

Також начальник РДА повідомив, що триває пошукова операція і працюють вибухотехніки. За передніми даними, обійшлося без жертв.