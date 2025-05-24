Удар дронов и баллистики по Киеву: спасатели рассказали о ликвидации последствий (фото)

В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий российского комбинированного воздушного удара этой ночью. Спасатели показали кадры с места, и раскрыли подробности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС ).

"В ночь на 24 мая Киев оказался под очередным обстрелом БпЛА и баллистики", - передали чрезвычайники, и добавили, что происходят работы по ликвидации последствий атаки сразу на нескольких локациях столицы.

Соломенский район

Здесь возник пожар в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Отмечается, что возгорание ликвидировано силами 30 человек личного состава и 8 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

"С помощью спасательного капюшоном спасен мужчина, которого с предварительным диагнозом отравление продуктами горения передано медикам", - рассказали чрезвычайники.

Оболонский район

Здесь возгорание произошло на балконах в девятиэтажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей. Пожар уже был ликвидирован.

"Трех человек спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс", - рассказали в ГСЧС.

Святошинский район

Пожар произошел в одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов, работы по ликвидации последствий - продолжаются.

"Информация о возможных пострадавших уточняется", - добавили в ГСЧС.

Дроново-ракетный удар по Киеву

Этой ночью Киев подвергся комбинированной воздушной атаке со стороны российских оккупантов, которая длилась в несколько волн. Так, сначала враг вечером, 23 мая, направил на столицу Украины дроны-камикадзе. Потом, уже ночью, противник запустил баллистику и атаковал десятками "Шахедов". Отбой воздушной тревоги в столице был объявлен в 05:10.

Напомним, из-за дроновой атаки 23 мая вечером в Голосеевском районе Киева из-за падения обломков БПЛА были повреждены 4 автомобиля, обошлось без пострадавших.

Во время ночных обстрелов с применением дронов-камикадзе и ракет в Киеве снова раздавались взрывы, в столице активно велась работа ПВО. Также в городе фиксировали падение обломков вражеских воздушных целей в ряде районов, сообщалось о 8 пострадавших. Местные власти также рассказали, что на Оболони обломки упали на торговый центр и на дом, и там произошел пожар.

Детальнее о последствиях воздушной атаки на Киев в ночь на 24 мая - читайте в материале РБК-Украина.