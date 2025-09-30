ua en ru
Венс пророкує шатдаун у США після невдалої зустрічі Трампа з демократами

Вашингтон, Вівторок 30 вересня 2025 09:26
Венс пророкує шатдаун у США після невдалої зустрічі Трампа з демократами Фото: віце-президент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Уряду в США загрожує шатдаун після невдалої зустрічі американського президента Дональда Трампа з представниками демократів, на якій так і не вдалось дійти згоди щодо бюджетних витрат.

Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я думаю, що ми прямуємо до шатдауну", - сказав Венс і звинуватив цьому демократів, які, за його словами, "не хочуть робити правильні кроки".

Демократи, своєю чергою, звинувачують республіканців у можливому призупиненні роботи уряду.

Чому США загрожує шатдаун

Предметом конфлікту між сторонами, які не можуть прийняти бюджет, є питання в охороні здоров’я.

Близько 24 млн американців, які користуються програмою Affordable Care Act, можуть зіткнутися з підвищенням витрат, якщо Конгрес не продовжить тимчасові податкові пільги, термін дії яких завершується наприкінці року.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс наголосив, що Конгрес має зробити ці податкові пільги постійними вже зараз, оскільки страхові компанії фіналізують вищі тарифи, а новий період реєстрації починається 1 листопада.

"Ми вважаємо неприйнятним просто прийняти республіканський план, який продовжує підривати систему охорони здоров’я", - сказав Джеффріс на пресконференції у понеділок.

Республіканці ж стверджують, що готові обговорювати цю тему, але не в межах тимчасового фінансування.

"У них були ідеї, які я вважав розумними, ідеї, які президент теж вважав розумними. Але нерозумно використовувати їх як важіль і доводити справу до шатдауну!" - зазначив Венс.

Чому демократи борються за медичні пільги

Демократи прагнуть мобілізувати свій електорат напередодні проміжних виборів 2026 року, коли вирішуватиметься контроль над Конгресом, і загалом підтримують курс на збереження медичних пільг.

Водночас деякі демократичні радники неофіційно висловлюють занепокоєння, що шатдаун може викликати негативну реакцію суспільства, якщо партія не зуміє ефективно пояснити свою позицію і виглядатиме так, ніби просто протидіє всьому, що пропонує Трамп.

Якщо сторони так і не домовляться, призупинення діяльності уряду розпочнеться о 00:01 1 жовтня.

Нагадаємо, Дональд Трамп провів зустріч із чотирма найвищими лідерами Конгресу. Темою переговорів стало наближення дедлайну та ризик призупинення роботи уряду.

Більше про можливе припинення роботи американського уряду та чим це загрожує - читайте в матеріалі РБК-Україна: "Шатдаун у США: чого хоче Трамп і які наслідки для України".

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

