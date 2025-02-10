Удар дрона в Сумах: внаслідок атаки постраждала жінка
У Сумах внаслідок атаки російського "Шахеда" знищено багато автомобілів і пошкоджено п'ять будинків. Постраждала жінка, її доправили до шпиталю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.
Зазначається, що постраждалою виявилася жінка 1987 року народження.
В школі №29 організовано штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. За інформацією рятувальників, знищено шість автомобілів і пошкоджено - 15.
"Виявлено пошкодження вікон ще у двох будинках по вулиці Збройних Сил України та вулиці Заливна. Тож, таких нині п'ять", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що раніше повідомлялося про три пошкоджені будинки.
Національна поліція оприлюднила фото наслідків удару "Шахеда".
Фото: Національна поліція України (https://t.me/UA_National_Police/35099)
Удар дроном по Сумах
Ввечері 9 лютого російські терористи атакували дронами-камікадзе місто Суми.
Ворожий БпЛА вдарив по стоянці автомобілів між житловими будинками. В одному з будинків через пошкодження зникло газопостачання.
В ніч з 9 на 10 лютого росіяни атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
Зокрема, у Києві лунали вибухи, працювали сили ППО.
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