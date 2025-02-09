ua en ru
Пн, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Сумах "Шахед" поцілив в автостоянку: оприлюднене відео наслідків

Суми, Неділя 09 лютого 2025 23:36
UA EN RU
У Сумах "Шахед" поцілив в автостоянку: оприлюднене відео наслідків Ілюстративне фото: росіяни вдарили ударними дронами по Сумах (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни атакували місто Суми ударними дронами типу "Шахед". В місті стався приліт по території автостоянки посеред житлової забудови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

За словами мера, пошкоджено дуже багато автомобілів, у багатоповерхівках вибиті вікна, на місці працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Міський голова також оприлюднив відео наслідків прильоту ворожого безпілотника.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх у відеокоментарі зазначив, що пожежники вже загасили пожежу на місці інциденту. Попередньо знищено сім автомобілів.

Рятувальники роблять поквартирний обхід і шукають постраждалих жителів прилеглих будинків.

Оновлено: уточнено наслідки

Пізніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли про наслідки дронового удару по Сумах.

Надзвичайники поінформували, що рятувальники ліквідували пожежу після падіння уламків БПЛА. У Сумах загалом було пошкоджено 3 будинки та 15 авто, горіли 6 машин.

"Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає", - передали у ДСНС.

Також надзвичайники показали відео та фото наслідків удар БПЛА противника по Сумах.

Російські атаки дронів

Ввечері 9 лютого росіяни знову масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях сходу, центру та півдня оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Вночі 8 лютого у Сумах ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. На місці прильоту виникла пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Атака дронів
NEWS
Зеленський про завершення війни в 2025 році: для цього є всі можливості
Зеленський про завершення війни в 2025 році: для цього є всі можливості
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів