У Сумах "Шахед" поцілив в автостоянку: оприлюднене відео наслідків

Росіяни атакували місто Суми ударними дронами типу "Шахед". В місті стався приліт по території автостоянки посеред житлової забудови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

За словами мера, пошкоджено дуже багато автомобілів, у багатоповерхівках вибиті вікна, на місці працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Міський голова також оприлюднив відео наслідків прильоту ворожого безпілотника.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх у відеокоментарі зазначив, що пожежники вже загасили пожежу на місці інциденту. Попередньо знищено сім автомобілів.

Рятувальники роблять поквартирний обхід і шукають постраждалих жителів прилеглих будинків.

Оновлено: уточнено наслідки

Пізніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли про наслідки дронового удару по Сумах.

Надзвичайники поінформували, що рятувальники ліквідували пожежу після падіння уламків БПЛА. У Сумах загалом було пошкоджено 3 будинки та 15 авто, горіли 6 машин.

"Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає", - передали у ДСНС.

Також надзвичайники показали відео та фото наслідків удар БПЛА противника по Сумах.