Удар дрона в Сумах: в результате атаки пострадала женщина

Фото: в результате удара БпЛА сгорели автомобили и пострадала женщина (t.me/dsns_telegram)

В Сумах в результате атаки российского "Шахеда" уничтожено много автомобилей и повреждены пять домов. Пострадала женщина, ее доставили в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.