Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де існує загроза застосування дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Військові інформували, що станом на 21:23, загроза застосування ударних дронів існувала для Харківської, Черкаської та Донецької областей. Фіксація безпілотників була до цього і в інших регіонах, проте за оновленими даними, рух ворожих дронів наступний:

"Шахеди"на півночі та центрі Сумської області - курс південно-західний;

"Шахеди" у Полтавській області курсом до Черкаської;

"Шахеди"на у Чернігівській області у південно-західному напрямку;

"Шахеди" в Харківській області курсом на захід;

дрони в Чернігівській області летять південно-західним курсом до Київської області;

безпілотники в районі Харкова та на півдні - курсом на захід.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:54 сигнал повітряної тривоги продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.