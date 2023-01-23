Удар по дому у Дніпрі: тіла восьми загиблих досі не впізнані

За інформацією поліції, упізнання восьми тіл триватиме ще два тижні.

Крім того, там розповіли, що біля зруйнованого від ракетного удару будинку продовжує працювати штаб. За потреби туди можуть звертатися постраждалі. За час роботи штаб ухвалив близько 576 заяв від громадян.

"З наявних заяв 431 стосується пошкодження майна. Вони не лише від мешканців багатоповерхівки, по якій було завдано ракетного удару. Зверталися і люди з інших будинків. Також є 47 заяв про пошкодження автомобілів та 10 – адмінбудівель", - заявив голова Нацполіції області Володимир Богоніс.