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Ракетний удар по будинку в Дніпрі: кількість жертв знову зросла

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Дніпро, Четвер 19 січня 2023 15:57
Ракетний удар по будинку в Дніпрі: кількість жертв знову зросла Фото: кількість жертв внаслідок удару по будинку в Дніпрі 14 січня зросла (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Руслан Гаращенко

Кількість загиблих внаслідок підступного ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня зросла до 46 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

"За уточненою інформацією, російська ракета, що потрапила по дніпровській багатоповерхівці, забрала 46 життів. 11 людей ще не впізнані, стільки ж залишаються зниклими безвісти. Впізнання триває", - повідомив він.

Крім того, через російську атаку поранення отримали 80 людей. Наразі у лікарнях міста під наглядом медиків залишаються 24 постраждалих. Троє з них у тяжкому стані, зокрема 9-річна дівчинка.

трагедія у Дніпрі сталася 14 січня. Під час масованої атаки РФ одна з ракет, як стверджують військові, на кшталт Х-22 потрапила в житлову багатоповерхівку в Дніпрі. Удар був настільки сильним, що один із прольотів будинку обвалився.

Як стало відомо, внаслідок атаки російських терористів 236 квартир було зруйновано так, що їх неможливо буде відновити.

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