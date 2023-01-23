Удар по дому в Днепре: тела восьми погибших все еще не опознаны

В Днепре до сих пор не опознали тела восьми погибших в результате ракетного удара по жилому дому 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепропетровской ОВА.

"Из имеющихся заявлений 431 касается повреждения имущества. Они не только от обитателей многоэтажки, по которой был нанесен ракетный удар. Обращались и люди из других домов. Также есть 47 заявлений о повреждении автомобилей и 10 – админзданий", - заявил глава Нацполиции области Владимир Богонис.

Кроме того, там рассказали, что возле разрушенного от ракетного удара дома продолжает работать штаб. При необходимости туда могут обращаться пострадавшие. За время работы штаб принял около 576 заявлений от граждан.

По информации полиции, опознание восьми тел продлиться еще две неделе.

Напомним, трагедия в Днепре произошла 14 января. Во время массированной атаки РФ одна из ракет, как утверждают военные, типа Х-22 попала в жилую многоэтажку в Днепре. Удар был настолько сильным, что один из пролетов дома обрушился.

По последним данным, вследствие удара по многоэтажке погибли 46 людей, еще более 80 человек получили ранения.

Также сообщалось, что в результате атаки российских террористов 236 квартир были разрушены так, что их невозможно будет восстановить.

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