Удар по Дніпру: знищено склад мережі "Мед-Сервіс" з ліками для мільйонів українців

"Сьогодні, у День Святого Миколая, діти, які гарно поводили себе весь рік, отримують подарунки. А бізнесмени, які багато роблять для розбудови економіки, фармацевтичної галузі, сплати податки, створення робочих місць, на жаль, отримують удар "Шахедом" по своїх об’єктах", - йдеться у повідомленні.

Андрій Здесенко поінформував, що на центральному складі мережі аптек "Мед-Сервіс", який належить його другу Олегу Токареву, сталася пожежа після прильотів.

На цьому складі зберігалися ліки від близько сотень постачальників для 500 аптек та мільйонів споживачів по всій Україні. Склад був побудований у 2023 році з сучасним обладнанням, а також дотриманням усіх норм і вимог для фармацевтики.

"Попри війну "Мед-Сервіс" продовжував інвестувати в українську економіку. Олег розвиває "Мед-Сервіс" вже 30 років, скільки і я "Біосферу". За час війни мережа втратила 70 аптек. Це черговий удар", - пише підприємець.

Станом на момент публікації допису склад продовжує горіти. Однак, на щастя, постраждалих немає. Здесенко наголосив, що "Біосфера" допоможе в ліквідації наслідків та підтримці колективу. Окрім того, він закликав людей теж підтримати бізнес, придбавши ліки або ж щось інше.

"Я на своєму досвіді знаю, наскільки важливою є підтримка під час такої втрати. Ми з "Біосферою" зі свого боку надамо усе необхідне для допомоги підприємству в ліквідації наслідків удару та підтримки колективу. Кожен може підтримати "Мед-Сервіс", придбавши не обов’язково ліки, а, наприклад вітаміни, якісь засоби гігієни. Зараз ця підтримка є важливою", - резюмував підприємець.