Удар по Днепру: уничтожен склад сети "Мед-Сервис" с лекарствами для миллионов украинцев

Фото: спасатели тушат пожар в Днепре с вертолета (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В Днепре в результате ночной атаки РФ был уничтожен склад сети аптек "Мед-Сервис", где хранились лекарства для миллионов людей по всей Украине. Сейчас склад продолжает гореть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook владельца корпорации "Биосфера" Андрей Здесенко.

"Сегодня, в День Святого Николая, дети, которые хорошо вели себя весь год, получают подарки. А бизнесмены, которые много делают для развития экономики, фармацевтической отрасли, уплаты налогов, создания рабочих мест, к сожалению, получают удар "Шахедом" по своим объектам", - говорится в сообщении.

Андрей Здесенко сообщил, что на центральном складе сети аптек "Мед-Сервис", который принадлежит его другу Олегу Токареву, произошел пожар после прилетов.

На этом складе хранились лекарства от около сотен поставщиков для 500 аптек и миллионов потребителей по всей Украине. Склад был построен в 2023 году с современным оборудованием, а также соблюдением всех норм и требований для фармацевтики.

"Несмотря на войну "Мед-Сервис" продолжал инвестировать в украинскую экономику. Олег развивает "Мед-Сервис" уже 30 лет, сколько и я "Биосферу". За время войны сеть потеряла 70 аптек. Это очередной удар", - пишет предприниматель.

По состоянию на момент публикации сообщения склад продолжает гореть. Однако, к счастью, пострадавших нет. Здесенко отметил, что "Биосфера" поможет в ликвидации последствий и поддержке коллектива. Кроме того, он призвал людей тоже поддержать бизнес, приобретя лекарства или что-то другое.

"Я на своем опыте знаю, насколько важна поддержка во время такой потери. Мы с "Биосферой" со своей стороны предоставим все необходимое для помощи предприятию в ликвидации последствий удара и поддержки коллектива. Каждый может поддержать "Мед-Сервис", приобретя не обязательно лекарства, а, например витамины, какие-то средства гигиены. Сейчас эта поддержка является важной", - резюмировал предприниматель.

Обстрел Украины 6 декабря

Напомним, в ночь на 6 ноября Россия в очередной раз нанесла масштабный удар по Украине, используя более 600 дронов, а также ракеты различного типа.

Под ракетным ударом, в частности, оказался Днепр. В соцсетях мэр города Борис Филатов и ГСЧС писали, чтоиз-за ракетного обстрела произошел пожар на складе с медикаментами и шинами.

Кроме того, враг атаковал этой ночью город Фастов Киевской области. В результате атаки был полностью уничтожен железнодорожный вокзал.

