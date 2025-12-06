Дніпро накрив густий дим: через ракетну атаку палають склади з медикаментами і шинами

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки Росії 6 грудня сталася пожежа на складах з медикаментами та шинами. Місто накрив густий дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та Telegram мера Дніпра Бориса Філатова.

За інформацією Філатова, палає склад марлі та бинтів, а також складське приміщення, де зберігалися шини. Саме тому Дніпро накрив густий чорний дим.

Фото: у Дніпрі палають склади з медикаментами і шинами (ДСНС)

Роботи з ліквідації наслідків тривають. На місці працює 114 рятувальників та 35 одиниць техніки ДСНС.

"Вранці у Дніпрі внаслідок ракетної атаки сталася пожежа складських приміщень. До гасіння залучено авіацію", - повідомили у ДСНС.

Обстріл України 6 грудня

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня Росія завдала масштабного удару по Україні, використавши понад 600 дронів та ракети.

Найбільше постраждав Фастів, де була атакована залізнична інфраструктура, через що "Укрзалізниця" терміново змінила маршрути пасажирських поїздів.

Прильоти зафіксовані також на вокзалі міста. Під час атак у Нових Петрівцях під Києвом спалахнули сильні пожежі. Внаслідок ударів по Київській області постраждали троє людей.

Західні регіони країни також піддалися обстрілам крилатих ракет РФ, що змусило польську авіацію активізувати операції у повітряному просторі країни.

Крім того, російські війська атакували енергетичні об’єкти у низці областей, через що знеструмлення зафіксоване у шести регіонах України.

Детальніше про наслідки обстрілів читайте у матеріалі РБК-Україна.