ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Удар по дитсадку в Харкові: кількість постраждалих зросла, серед них 5-річна дівчинка

Харків, Середа 22 жовтня 2025 21:36
UA EN RU
Удар по дитсадку в Харкові: кількість постраждалих зросла, серед них 5-річна дівчинка Фото: у Харкові дітей евакуювали з дитсадка після російського удару (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Унаслідок сьогоднішнього російського удару по дитячому садочку в Харкові постраждали десятеро людей. Серед них - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Кількість постраждалих унаслідок удару по дитячому садку зросла до десяти, серед них п'ятирічна дівчинка", - написав Терехов.

Детальніших деталей міський голова не розкрив.

Удар по дитсадку в Харкові

Близько 11-ї години ранку російські війська атакували Холодногірський район Харкова трьома "Шахедами". Один із них влучив у будівлю дитсадка, де перебували 48 дітей. Під час тривоги малюків встигли спустити в укриття, після чого рятувальники евакуювали їх у безпечне місце.

Унаслідок удару загорілися дитячий садок, магазин, кафе, офісна будівля та кілька автомобілів. Виникло три осередки пожежі, найбільший - у приміщенні дитсадка площею близько 500 квадратних метрів.

На місці працювали близько 60 рятувальників, 13 одиниць техніки, а також поліцейські, медики, комунальні служби, психологи та піротехніки. Пожежі вже загасили, тривають аварійно-рятувальні роботи.

За офіційними даними, загинула одна людина - комунальник, який прибирав територію під час атаки. При цьому було відомо про дев'ять постраждалих.

Детальніше про атаку - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Харків Дитячий садок Війна в Україні Атака дронів
Новини
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію