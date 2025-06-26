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Удар по ядерних об'єктах Ірану: у ЦРУ зробили заяву про наслідки

Ілюстративне фото: у ЦРУ прокоментували удари по Ірану (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Унаслідок недавніх ударів США та Ізраїлю ядерна програма серйозно постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора ЦРУ Джона Реткліффа.

"ЦРУ може підтвердити, що розвіддані вказують на те, що ядерна програма Ірану серйозно постраждала від недавніх цілеспрямованих ударів", - ідеться в заяві.

Уточнюється, що цей звіт містить нові розвіддані про те, що кілька ключових іранських ядерних об'єктів було зруйновано, і їх можна буде відновити лише протягом кількох років.

У ЦРУ зазначили, що продовжують збирати додаткову інформацію щодо наслідків ударів по ядерних об'єктах Ірану, щоб "повністю проінформувати відповідних осіб, які ухвалюють рішення, і наглядові органи".

"За можливості ми також надаватимемо оновлену інформацію", - додали в ЦРУ.

Удари по Ірану

Нагадаємо, Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ" 13 червня, завдавши ударів по військових і ядерних об'єктах Ірану, а також ліквідувавши топ-командирів і фізиків-ядерників.

У ніч на 22 червня американські військові завдали ударів по іранських об'єктах. Президент США Дональд Трамп оголосив про знищення ядерного об'єкта у Фордо.

За даними Fox News, Сполучені Штати використали шість протибункерних бомб, кожна з яких важить 15 тонн.

Пізніше видання CNN з посиланням на джерела в розвідці США повідомило, що удари по Ірану нібито повністю не знищили ключові компоненти ядерної програми Ісламської Республіки.

На тлі цієї публікації у США виник скандал. У Білому домі заявили, що звіт не відповідає дійсності, а в розвідці США відповіли, що такі чутки спрямовані на підрив авторитету президента Дональда Трампа.

Детальніше про наслідки ударів США по ядерних об'єктах Ірану можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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ЦРУСполучені Штати АмерикиІзраїльІран