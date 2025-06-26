Удар по ядерних об'єктах Ірану: у ЦРУ зробили заяву про наслідки

"ЦРУ може підтвердити, що розвіддані вказують на те, що ядерна програма Ірану серйозно постраждала від недавніх цілеспрямованих ударів", - ідеться в заяві.

Уточнюється, що цей звіт містить нові розвіддані про те, що кілька ключових іранських ядерних об'єктів було зруйновано, і їх можна буде відновити лише протягом кількох років.

У ЦРУ зазначили, що продовжують збирати додаткову інформацію щодо наслідків ударів по ядерних об'єктах Ірану, щоб "повністю проінформувати відповідних осіб, які ухвалюють рішення, і наглядові органи".

"За можливості ми також надаватимемо оновлену інформацію", - додали в ЦРУ.