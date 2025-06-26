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Удар по ядерным объектам Ирана: в ЦРУ сделали заявление о последствиях

Иллюстративное фото: в ЦРУ прокомментировали удары по Ирану (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В результате недавних ударов США и Израиля ядерная программа серьезно пострадала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

"ЦРУ может подтвердить, что разведданные указывают на то, что ядерная программа Ирана серьезно пострадала от недавних целенаправленных ударов", - сказано в заявлении.

Уточняется, что этот отчет включает новые разведданные о том, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были разрушены и могут быть восстановлены лишь в течение нескольких лет.

В ЦРУ отметили, что продолжают собирать дополнительную информацию о последствиях ударов по ядерным объектам Ирана, чтобы "полностью проинформировать соответствующих лиц, принимающих решения, и надзорные органы".

"При возможности мы также будем предоставлять обновленную информацию", - добавили в ЦРУ.

Удары по Ирану

Напомним, Израиль начал операцию "Львиный народ" 13 июня, нанеся удары по военным и ядерным объектам Ирана, а также ликвидировав топ-командиров и физиков-ядерщиков.

В ночь на 22 июня американские военные нанесли удары по иранским объектам. Президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении ядерного объекта в Фордо.

По данным Fox News, Соединенные Штаты использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

Поззе издание CNN со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что удары по Ирану якобы полностью не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Исламской Республики.

.На фоне этой публикации в США возник скандал. В Белом доме заявили, что отчет не соответствует действительности, а в разведке США ответили, что такие слухи направлены на подрыв авторитета президента Дональда Трампа.

Подробнее о последствиях ударов США по ядерным объектам Ирана можно прочитать в материале РБК-Украина.

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