Удар по ядерным объектам Ирана: в ЦРУ сделали заявление о последствиях

"ЦРУ может подтвердить, что разведданные указывают на то, что ядерная программа Ирана серьезно пострадала от недавних целенаправленных ударов", - сказано в заявлении.

Уточняется, что этот отчет включает новые разведданные о том, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были разрушены и могут быть восстановлены лишь в течение нескольких лет.

В ЦРУ отметили, что продолжают собирать дополнительную информацию о последствиях ударов по ядерным объектам Ирана, чтобы "полностью проинформировать соответствующих лиц, принимающих решения, и надзорные органы".

"При возможности мы также будем предоставлять обновленную информацию", - добавили в ЦРУ.