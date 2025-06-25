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Голова Нацрозвідки США звинуватила ЗМІ в підриві авторитету Трампа: до чого тут Іран

Середа 25 червня 2025 22:44
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Голова Нацрозвідки США звинуватила ЗМІ в підриві авторитету Трампа: до чого тут Іран Фото: Тулсі Габбард, голова Нацрозвідки США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У США виник скандал через публікації ЗМІ про те, що внаслідок американських ударів ядерну програму Ірану знищити не вдалося. У розвідці вважають, що такі чутки спрямовані на підрив авторитету президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нацрозвідки США Тулсі Габбард у соцмережі X.

За словами Габбард, нові розвіддані підтверджують, що ядерні об'єкти Ірану, по яких вдарили США, були знищені. Вона уточнила, що якщо іранці вирішать відновити їх, "їм доведеться повністю перебудувати всі три об'єкти (Натанз, Фордо, Ісфахан), що, ймовірно, займе роки".

"Пропагандистські ЗМІ вдалися до своєї звичайної тактики: вибірково публікувати фрагменти секретних розвідувальних оцінок, які незаконно просочилися (навмисно замовчуючи про те, що оцінку написали з "низьким ступенем упевненості"), щоб підірвати авторитет президента Трампа і сміливих військовослужбовців", - додала глава Нацрозвідки.

Вона уточнила, що американські удари по Ірану стали "історичною місією із забезпечення безпеки американського народу".

Чутки у ЗМІ

Нагадаємо, раніше CNN і New York Times із посиланням на американську розвідку написали, що внаслідок ударів США ядерна програма Ірану не була знищена повністю.

Видання опублікували таку інформацію на тлі заяв Трампа про те, що всім іранським ядерним об'єктам, які атакували США, було завдано "монументальної шкоди".

Американський лідер кілька разів повторював, що об'єкти, які були метою США, знищені.

Трамп, реагуючи на чутки, які поширили журналісти, заявив, що вони намагаються принизити один із найуспішніших ударів в історії.

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