UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Удар по Чугуєву: пошкоджено відділення "Нової пошти", на місці триває розбір завалів

Фото: війська РФ пошкодили відділення "Нової пошти" у Чугуєві (t.me/novapostcorp)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні вночі, 5 липня, завдали удар по Чугуєву Харківської області. В результаті пошкоджено відділення "Нової пошти", на місці триває розбір завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Нової пошти".

"Увечері 4 липня ворог здійснив масовану атаку на Україну. Унаслідок удару дронів пошкоджено відділення "Нової пошти" №1 в місті Чугуїв. Наразі відділення працює в обмеженому режимі: лише видача з рампи, без доступу клієнтів до приміщення через значні пошкодження конструкцій", - зазначили у компанії.

Також повідомляється, що ніхто з працівників і клієнтів не постраждав, на момент удару відділення було зачинене. Усі посилки вціліли. Відправлення, які прямують до цього відділення, перенаправляються до відділення №2.

На місці триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення. Якщо обслуговування в середині буде безпечним - відділення відновить повноцінну роботу найближчим часом. У разі потреби поруч буде розгорнуто мобільне відділення.

"Затримок із доставкою не буде. Ми вже зв’язуємося з клієнтами та надаємо всю необхідну інформацію", - додали у "Новій пошті".

Обстріл росіянами Харківщини

Нагадаємо, що росіяни в ніч проти 4 липня, обстріляли міста Чугуїв та Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них дитина.

Голова Харківської ОВА зазначив, що кількість постраждалих у Чугуєві зросла до трьох. Крім того, ворог обстріляв місто Куп'янськ.

Згодом у ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу. Відомо, що через вибухи виникли пожежі, які рятувальники ліквідували за кілька годин. Пошкоджено житлові будинки та легкові автомобілі.

Також повідомлялось, що в результаті обстрілу частина Чугуєва лишилась без світла, вже тривають відновлювальні роботи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая почтаЧугуевВторгнення Росії до України