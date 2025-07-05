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Обстріл Чугуєва Харківської області: частина міста лишилась без світла

Субота 05 липня 2025 11:53
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Обстріл Чугуєва Харківської області: частина міста лишилась без світла Фото: частина Чугуєва після обстрілу лишилась без світла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ вчора пізно ввечері, 4 липня, вдарили ударними дронами по Чугуєву Харківської області. В результаті обстрілу частина міста лишилась без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Чугуєва Галини Мінаєвої.

"Триває ліквідація наслідків сьогоднішнього нічного обстрілу нашої громади. Наразі в декількох мікрорайонах міста, прилеглих до епіцентру влучань, відсутнє електропостачання", - зазначила Мінаєва.

За її словами, в його відновленні задіяна максимальна кількість техніки та енергетиків.

Вона також прокоментувала чутки щодо можливих перебоїв з постачанням пального на місцеві АЗС і зазначила, що вони не мають під собою ніякого підґрунтя: дефіциту пального внаслідок обстрілу не буде.

Атака на Харківщину

Нагадаємо, що російські терористи в ніч проти 4 липня, обстріляли міста Чугуїв та Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них дитина.

Над Харківщиною продовжували фіксувати ворожі дрони. У зв'язку з цим влада закликала людей перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Трохи пізніше глава ОВА уточнив, що кількість постраждалих у Чугуєві зросла до трьох. Крім того, ворог обстріляв місто Куп'янськ. Згодом у ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу. Відомо, що через вибухи виникли пожежі, які рятувальники ліквідували за кілька годин. Пошкоджено житлові будинки та легкові автомобілі..

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