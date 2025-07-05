Удар по Чугуеву: повреждено отделение "Новой почты", на месте продолжается разбор завалов

"Вечером 4 июля враг совершил массированную атаку на Украину. В результате удара дронов повреждено отделение "Новой почты" №1 в городе Чугуев. Сейчас отделение работает в ограниченном режиме: только выдача с рампы, без доступа клиентов в помещение из-за значительных повреждений конструкций", - отметили в компании.

Также сообщается, что никто из работников и клиентов не пострадал, на момент удара отделение было закрыто. Все посылки уцелели. Отправления, которые направляются в это отделение, перенаправляются в отделение №2.

На месте продолжается разбор завалов, оценка состояния помещения и первоочередные работы по укреплению. Если обслуживание внутри будет безопасным - отделение возобновит полноценную работу в ближайшее время. В случае необходимости рядом будет развернуто мобильное отделение.

"Задержек с доставкой не будет. Мы уже связываемся с клиентами и предоставляем всю необходимую информацию", - добавили в "Новой почте".