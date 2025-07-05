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Пошкоджені будинки, серед поранених діти: з'явились фото наслідків масованої атаки на Чугуїв

Субота 05 липня 2025 09:20
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Пошкоджені будинки, серед поранених діти: з'явились фото наслідків масованої атаки на Чугуїв Фото: Масований удар дронів по Чугуєву (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Росіяни атакували Чугуїв дронами, пошкоджені будинки та поштове відділення. Серед поранених діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Російські війська завдали масованого удару безпілотниками по місту Чугуїв на Харківщині. В результаті атаки постраждали 11 людей, серед них двоє дітей.

За інформацією ДСНС, дрони влучили у кілька об’єктів, зокрема цивільні будівлі, поштове відділення та недіючі споруди.

Через вибухи виникли пожежі, які рятувальники ліквідували за кілька годин. Пошкоджено житлові будинки та легкові автомобілі.

Фото: РФ атакувала Чугуїв дронами, серед поранених діти (t.me/dsns_telegram)

До ліквідації наслідків залучили 93 рятувальники та 29 одиниць техніки, у тому числі пожежний потяг, медичні бригади і піротехніків.

Атака на Харківщину

Нагадаємо, що російські терористи в ніч проти 4 липня, обстріляли міста Чугуїв та Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них дитина.

Над Харківщиною продовжували фіксувати ворожі дрони. У зв'язку з цим влада закликала людей перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Трохи пізніше глава ОВА уточнив, що кількість постраждалих у Чугуєві зросла до трьох. Крім того, ворог обстріляв місто Куп'янськ.

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