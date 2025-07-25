Удар по будівлі медзакладу у Харкові: з'явились фото наслідків

Сьогодні вдень, 25 липня, у Харкові росіяни скинули авіабомбу на будівлю медзакладу в Індустріальному районі. Під завалами можуть перебувати люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Ворог поцілив КАБом по медичному закладу. На цей час відомо про 12 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка. 4 людей госпіталізували", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати 3 людей. Рятувальники продовжують розбирати зруйновані конструкції.
"На місці працюють ДСНС, правоохоронні органи, чергують бригади медиків. Усі, хто потребує, отримують кваліфіковану допомогу", - додав Синєгубов.
Голова Херсонської ОВА показав наслідки російської атаки по Індустріальному району Харкова.
Фото: наслідки російського удару по Індустріальному району Харкова. (t.me/synegubov)
Оновлено о 14:33.
Станом на зараз, за даними Синєгубова, знову збільшилась кількість постраждалих. Загалом, він розповів, що стало відомо про 14 людей, які отримали травми.
"Співробітники ДСНС врятували 4 людей із пошкодженої будівлі медзакладу. Ще встановлюється місцеперебування 2 людей", - повідомив він.
Унаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано третій поверх та дах будівлі, також пошкоджено приватний будинок і два автомобілі.
Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють бригади екстреної допомоги, а правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ.
Нагадаємо, російські війська сьогодні вдень, 25 липня, скинули авіабомбу на Харків.
Спочатку було відомо про одного постраждалого, але кількість стрімко росла. І за останніми даними стало відомо 12 та одного загиблого.
Вчора, 24 липня вдень, окупанти також вдарили по центральній частині Харкова авіабомбами. Тоді було декілька влучань: по цивільному підприємству та поблизу багатоповерхівки.
Про удари росіян КАБами по Харкову та про методи протидії ворожій зброї - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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