Удар по будівлі медзакладу у Харкові: з'явились фото наслідків

"Ворог поцілив КАБом по медичному закладу. На цей час відомо про 12 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка. 4 людей госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати 3 людей. Рятувальники продовжують розбирати зруйновані конструкції.

"На місці працюють ДСНС, правоохоронні органи, чергують бригади медиків. Усі, хто потребує, отримують кваліфіковану допомогу", - додав Синєгубов.

Голова Херсонської ОВА показав наслідки російської атаки по Індустріальному району Харкова.

Фото: наслідки російського удару по Індустріальному району Харкова. (t.me/synegubov)

Оновлено о 14:33.

Станом на зараз, за даними Синєгубова, знову збільшилась кількість постраждалих. Загалом, він розповів, що стало відомо про 14 людей, які отримали травми.

"Співробітники ДСНС врятували 4 людей із пошкодженої будівлі медзакладу. Ще встановлюється місцеперебування 2 людей", - повідомив він.

Унаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано третій поверх та дах будівлі, також пошкоджено приватний будинок і два автомобілі.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють бригади екстреної допомоги, а правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ.