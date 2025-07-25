Росіяни вдень вдарили КАБом по Харкову: є постраждалий

Російські війська сьогодні вдень, 25 липня, завдали удару по одному з районів Харкова керованою авіаціною бомбою (КАБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Раніше Повітряні сили попереджали про запуск керованої авіабомби у напрямку Харкова. Повідомлення про загрозу надійшло о 11:24.

"Є інформація про одного постраждалого внаслідок обстрілу Індустріального району", - повідомив Терехов.

Близько 11:36 мер повідомив, що внаслідок обстрілу є один постраждалий.

Згодом він уточнив, що за попередньою інформацією йдеться про Індустріальний район.

"Удар по Харкову КАБом", - спочатку повідомив мер.

Обстріли Харкова

З перших днів повномасштабного вторгнення росіяни завдать комбінованих ударів по Харкову.

Вчора, 24 липня вдень, окупанти також вдарили по центральній частині Харкова авіабомбами. Тоді було декілька влучань: по цивільному підприємству та поблизу багатоповерхівки.

Спочатку було відомо про понад 30 постраждалих, але їх кількість стрімко росла. І за останніми даними стало відомо про 42 потерпілих.

Серед них - шестеро дітей: четверо дівчат віком 28 днів, 1, 10 та 17 років, а також двоє хлопців - 2 місяці та 17 років.

Про удари росіян КАБами по Харкову та про методи протидії ворожій зброї - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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