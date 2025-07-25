РФ влучила у медзаклад Харкова: загинула людина, кількість постраждалих зросла

Росіяни влучили в будівлю медичного закладу в Індустріальному районі Харкова вдень, 25 липня. Щонайменше одна людина загинула, шестеро поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

"В Індустріальному районі КАБ (керована авіабомба) влучив у будівлю медичного закладу. Поряд - ще одне приміщення для лікування людей. Наслідки уточнюються", - зазначив мер.

Спочатку повідомлялося про одного пораненого. Згодом кількість постраждалих зросла до трьох, а потім - до шести.

О 11:53 Терехов повідомив, що внаслідок атаки є загиблий.

"Є інформація про одного загиблого від ворожого КАБу", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що близько 11:24 Повітряні сили попереджали про курс керованої авіабомби у напрямку Харкова.

Оновлено о 12:22

Терехов повідомив, що ворожа керована авіабомба також пошкодила приватний будинок, розташований неподалік медичного закладу, який став основною ціллю удару.

Оновлено о 12:35

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Індустріального району Харкова зросла до 7.

"Троє людей медики шпиталізували", - йдеться у повідомленні.

Як уточнив Синєгубов, серед поранених - одна дитина.

Оновлено о 13:12

Синєгубов повідомив, що наразі вже відомо про 12 постраждалих.

"До медзакладів доставили 4 людей. Усі отримують медичну допомогу в повному обсязі. Рятувальна операція триває", - розповів голова Херсонської ОВА.