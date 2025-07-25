Удар по зданию медучреждения в Харькове: появились фото последствий

Сегодня днем, 25 июля, в Харькове россияне сбросили авиабомбу на здание медучреждения в Индустриальном районе. Под завалами могут находиться люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Враг попал КАБом по медицинскому учреждению. В настоящее время известно о 12 пострадавших, среди которых 12-летняя девочка. 4 человека госпитализировали", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, под завалами могут находиться 3 человека. Спасатели продолжают разбирать разрушенные конструкции.
"На месте работают ГСЧС, правоохранительные органы, дежурят бригады медиков. Все, кто нуждается, получают квалифицированную помощь", - добавил Синегубов.
Глава Херсонской ОВА показал последствия российской атаки по Индустриальному району Харькова.
Фото: последствия российского удара по Индустриальному району Харькова (t.me/synegubov).
Обновлено в 14:33.
По состоянию на сейчас, по данным Синегубова, снова увеличилось количество пострадавших. В общем, он рассказал, что стало известно о 14 людях, которые получили травмы.
"Сотрудники ГСЧС спасли 4 человека из поврежденного здания медучреждения. Еще устанавливается местонахождение 2 человек", - сообщил он.
В результате вражеского обстрела частично разрушен третий этаж и крыша здания, также поврежден частный дом и два автомобиля.
Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают бригады экстренной помощи, а правоохранители документируют очередное военное преступление РФ.
Напомним, российские войска сегодня днем, 25 июля, сбросили авиабомбу на Харьков.
Сначала было известно об одном пострадавшем, но количество стремительно росло. И по последним данным стало известно 12 и одного погибшего.
Вчера, 24 июля днем, оккупанты также ударили по центральной части Харькова авиабомбами. Тогда было несколько попаданий: по гражданскому предприятию и вблизи многоэтажки.
Об ударах россиян КАБами по Харькову и о методах противодействия вражескому оружию - читайте в материале РБК-Украина.
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